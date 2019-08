– Håper å få ferdig Kløfta innen 2029

nyheter

– Jeg håper at vi skal realisere Kløfta-prosjektet raskere enn det som tidligere har vært lagt til grunn. Nå ligger det ikke an til å være ferdig før på 2030-tallet, men jeg håper vi skal kunne løse det før 2029, sier Jon Georg Dale.

E45 Kløfta, som tidligere har vært utsatt til etter 2030 i Nasjonal Transportplan (NTP), ble det store temaet da samferdselsministeren gjestet Alta tirsdag. Fra sine egne lokalpolitikere fikk ministeren også krass kritikk og krav om å fremskynde Kløfta.

Og samferdselsministeren kom med lovnader:

– Vi har lagt om NTP-prosessen og jeg håper at vi kan fremskynde enkelte prosjekt. Vi er opptatt av å levere på dette. Vi ser på hvordan vi kan bidra til rask realisering av Kvænangsfjellet og vi ser dette rassikringsprosjektet i Kløfta som ligger i slutten av NTP-perioden. Det er en klar forventning om at vi skal realisere dette i neste NTP-periode, sa Dale.

Også for veistrekningen gjennom Alta by og ny Alta bru gav han forhåpninger om realisering.

– Vi ser på mange måter å gjøre dette på. I stedet for å se på et og et prosjekt, ser vi på korridorer der flest mulig løsning av en lengre strekning, enn å bevilge penger til hele strekninger. Jobber nå med i forbindelse med neste NTP som vil gi raskere veibygging også i nord, sier Dale.

Sælvaste ikke fornøyd

– Den NTP-en som foreligger nå er vi ikke fornøyd med! Det vet statsråden, han har fått alle de signalene. Vi krever E45. Den skal komme og bli ferdigstilt før NTP-perioden er ferdig. Vi kommer ikke til å gi oss. For så viktig er den for oss. Vi har lovt, og her har du en jobb å gjøre. Innen 2029 skal den være ferdig, sier Odd Eilert «Sælvaste» Persen.

– Er du skuffet over din egen regjering som flyttet Kløfta lenger ned på NTP?

– Ja, jeg har gitt klare signaler da NTP-en kom at Troms og Finnmark, særlig Finnmark, kom elendig ut. Jeg er ikke redd for å si fra, og det viser seg at å være litt krass kan høste goder. Og det viser seg nå med den positiviteten som samferdselsministeren gir i Alta i dag. Det er store muligheter for å realisere en ferdigstillelse Kløfta innen 2029! Det kan jeg love Altas befolkning og Finnmarks befolkning! sier Odd Eilert Persen.