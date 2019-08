Satt i arrest etter jakke-drama

nyheter

Finnmark politidistrikt kan mandag ettermiddag fortelle om arrestasjon etter mistanke om tyveri av en jakke.

– Vi fikk melding om en mann som hadde fått frastjålet sin jakke under et kaffebesøk. Ei dame i 30-årene og en mann i 20-årene er mistenkt for tyveriet, heter det fra politiet.

Kvinnen ble tatt med til arresten og sak er opprettet. Etter en kort stund ble jakka levert inn på Alta lensmannskontor av mannen.

– Damen er løslatt fra arrest. Sak er opprettet overfor personene og mannen har fått tilbake jakka, opplyses det.