Reagerer sterkt på falsk twitter-profil

På en falsk twitterprofil har noen gitt seg ut for å være Alta Frp. Twittermeldingen får de fleste til å sperre opp øynene.

"Alta Frp mener muslimer bør utvises fra Norge. Bidrar kun til kriminalitet, hat og terrorisme", heter det i twittermeldingen.

– Det er stygt og ekkelt. Man føler seg jo forsvarsløs mot denne type falske profiler, sier lokallagsleder Odd Erling Mikalsen. Han reagerer sterkt og har tatt kontakt med partikontoret sentralt.

– Saken er ikke anmeldt, men jeg har tatt kontakt med våre partisekretærer for råd. Jeg er ikke veldig kjent med twitter, men forstår det slik at det kan være vanskelig å få fjernet dette. Vi ønsker å komme til bunns i denne saken, så dette følger vi opp, sier Mikalsen, som håper de fleste skjønner at dette ikke er et budskap seriøse politikere vil komme med på sosiale medler.

Han forteller at det er twitret en melding på den falske profilen for noen dager siden. Da med et uskyldig budskap.

– Framgangsmåten synes å være at man først skaper tillit med en falsk profil, for deretter å utnytte situasjonen med en stygg melding, tror Mikalsen.

– Har du opplevd noe lignende tidligere?

– Ikke på samme måten, men jeg har opplevd å bli tillagt meninger jeg ikke har. Under et møte i Alta næringsforening ble det brukt kahoot for å finne ut hva vi mente om bompenger. Da opprettet noen navnet Frp og stemte ja til bompenger. Senere fikk jeg høre på byen at jeg hadde vært på møtet og stemt for bompenger. Veldig beklagelig når denne type ting skjer, sier Mikalsen.

– Hva tenker du om å bli utsatt for slike ting?

– Jeg er ganske tykkhudet til vanlig, men det er ekkelt å oppleve slike ting.