Alta på 46. plass i Kommune-NM

NHO presenterte i kveld de siste resultatene fra Kommune-NM, som viser tingenes tilstand i næringslivet. Tallene viser at aksen Alta-Hammerfest befester seg som en stabil vekstregion.

Ned en plass

Altas 46. plass er ned en plass siden i fjor. Troms og Finnmark som slås sammen fra 1. januar igger på 10. plass av de 11 fylkene i det nye regionkartet. Økt sysselsetting, færre uføre og høyere kompetanse bidrar til at kommunene i Troms og Finnmark kommer høyere opp i rangeringen over de mest næringsvennlige kommunene,

Vil samle kreftene

I en pressemedlng tar direktør Målfrid Baik i NHO Arktis til orde for at både politikere, innbyggere og bedrifter bruker fylkessammenslåingen til å skape entusiasme og utvikling i flere deler av nyfylket. – Nå må vi samle kreftene for å styrke det nye storfylket, mener Baik i NHO Arktis.

Tromsø er best i nord med 14.plass. Hammerfest plasserer seg på 68.plass. Kautokeino er på 366. plass, mens Loppa er på 416 plass. Kvalsund er nestsist i landet med 421. plass.

Advarer mot omkamp

NHO Arktis mener en omkamp om regionsammenslåingen i 2021 er ødeleggende.

– Omkampene må legges død. En av de største truslene mot utvikling, er at vi holder liv i omkampen rundt Troms og Finnmark, sier Baik i pressemeldingen.

Hun mener uforutsigbarhet og usikkerhet rundt den nye fylkeskommunen er en uheldig situasjon for næringslivet.

– I tillegg dreper det entusiasmen, og den er vi helt avhengig av om vi skal tiltrekke oss folk, mener hun.

Fakta om Kommune-NM og undersøkelsen:

– Kommune-NM publiseres for 8. gang i år og er utarbeidet av Menon Economics på vegne av NHO.

– Tallgrunnlaget er hentet fra offentlige kilder for 2018

– Måler ikke kvaliteten på kommunenes tjenestetilbud, men ser på indikatorer innenfor fem kategorier: næringsliv og privatøkonomi, kompetanse, arbeidsmarked, demografi, kommuneøkonomi.