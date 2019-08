nyheter

Alta Røde Kors Hjelpekorps har fått 200.000 kroner i støtte fra Sparebank 1 Nord-Norge (SNN).

Det gleder Anette Kristiansen Karlsen, som er leder for Alta Røde Kors Hjelpekorps.



Dedikert til hjelpekorpset

– Det er helt fantastisk. Vi søkte om pengene fra SNN sine midler Samfunnsløftet og fikk alt vi søkte om, sier Kristiansen Karlsen fornøyd.



– Hva skal dere bruke pengene til?



– De skal brukes på en ny beredskapsbil. Vi deler per i dag beredskapsbil med resten av Røde kors og vi ønsker å ha en egen bil dedikert til hjelpekorpset. Det vil gjøre alle våre redningsaksjoner vesentlig mer effektive, noe som er spesielt viktig i tidskritiske oppdrag. Bilen skal nemlig hele tiden stå klar, pakket med utstyr, slik at vi kan rykke ut med en gang noe skulle skje.



På plass i år

Hjelpekorpset har tidligere i år fått støtte fra Stiftelsen UNI, som er på 100 000 kroner. Kristiansen Karlsen håper å ha den nye beredskapsbilen på plass før året er omme.