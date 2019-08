– Får momspenger til elevhybler og internat

nyheter

– Vi har fått en prinsipiell avklaring fra departementet, uten noen form for lovendring. Der sies det at fylkeskommunen kan få kompensasjon hvis de bygger internat eller hybler til sine elever i egen regi, fastslår stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H), som dermed gir sin partikollega Kristen Albert Ellingsen tommelen opp for sin tolkning av regelverket.

– Ellingsens kamp for borteboende elever i Finnmark er svært prisverdig, og han trenger ikke en hel administrasjon i ryggen for å sjekke mulighetene som finnes, påpeker Gudmundsen, som mer enn antyder at politikerne i posisjonen i Finnmark må bestrebe seg på å se muligheter i stedet for begrensninger.

Ellingsen har hatt en disputt med SV etter at han etterlyste handlekraft fra den politiske ledelsen i Finnmark fylkeskommune, som da fikk saken i retur som en bumerang, med beskjed om at regjeringen måtte sørge for likebehandling av studenter og elever.

– Jeg har heldigvis en dyktig og tilgjengelig komitepolitiker på Stortinget som har hjulpet meg i dialogen med finansdepartementet, der det nå altså viser seg at mulighetene er tilstede. Men da må de som sitter ved makta gjøre en jobb og sjekke fakta, gjerne i tett dialog med administrasjonen, mener Ellingsen, som tilføyer.

– Mitt poeng var ikke å fyre opp SV i denne saken, men sørge for at borteboende elever får en tryggere hverdag, for eksempel i Alta og Hammerfest der behovet er stort, sier han. Bare ved Alta videregående skole er det omlag 300 borteboere, der mange blir henvist til det åpne markedet. Det koster.

Nasjonal gladnyhet

Et planlagt byggeprosjekt til 60 millioner, ville med dagens modell utgjøre 11 millioner i momskompensasjon. Kent Gudmundsen mener denne prinsipielle avklaringen vil gjelde i hele landet og at gladnyheten dermed er nasjonal.

– Jeg medgir gjerne at dette er teknisk komplisert. Desto større grunn til å få en avklaring, og her var finansdepartementet krystallklar når det gjelder internat eller elevhybler, vel og merke i regi av fylkeskommunen. Det er ikke privat næringsliv som skal subsidieres, sier han.

Han har fulgt ordskiftet i Altaposten og mener det er viktig at politikerne som har ansvar, tar oppgaven med å se på mulighetsrommet, i stedet for å forsone seg med det de oppfatter som fakta.

Campus-debatten

Ellingsen mente han møtte den samme holdningen i campus-debatten, der Høyre-politikeren tok til orde for felles rektor for Vadsø, Vardø og Tana videregående skole.

– Beskjeden også der var at det var umulig, men det viser seg at det helt gangbart. Blant annet i Troms og Nord-Gudbrandsdalen, sier fylkespolitikeren fra Alta.

– Man må ikke avfeie saker på tynt grunnlag, men sørge for at beslutningene tas på faktisk grunnlag, påpeker Gudmundsen.