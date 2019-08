Opp i lufta for å kartlegge Loppa og Kvænangen

nyheter

Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal kartlegge området helt til starten av september, heter det i en pressemelding.

– Målingene skal styrke kartleggingen av geologiske ressurser i Troms og Finnmark, opplyser senioringeniør Frode Ofstad og lagleder Marco Brønner i NGU.

De understreker at det også er nødvendig å måle over verneområdene for å få et sammenhengende bilde av geologien i landsdelen.

– Målingene fra helikopter bidrar til bedre kartlegging av den vekslende geologien, som også er et av verneformålene, heter det på nettsidene til NGU.

De vil ligge omlag 60 meter over bakken og vil derfor være godt synlig. Under helikopteret henger en målesonde som registrerer variasjoner i jordens magnetfelt og variasjoner i den elektriske ledningsevnen i berggrunnen. Kartleggingen omfatter mineraler, grunnvann, radon ved hus og svakhetssoner i fjell.

Målelaget består av en pilot fra helikopterfirmaet Heliscan og en operatør fra NGU, som styrer unna målinger ved dårlig vær.

De håper videre at befolkning eller reinbeitedistriktene tar kontakt hvis målingene oppfattes som uforenlig med annen aktivitet.