– Jeg føler meg som en skrapt lommebok

I forrige uke publiserte Altaposten en artikkel om CP-rammede Julie Anita Hasselberg, som selv måtte finne frivillige via Facebook til søvnregistrering i forkant av en legetime, da kommunen ikke hadde personale tilgjengelig. Til tross for at Julie Anita manglet to netter på skjemaet, fikk hun komme til timen.