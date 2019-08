– Det var grusomt å gå konkurs

nyheter

Det var ikke med jublende armer i været Ken Ingebrigtsen og TESS Alta entret Albert E. Olsen-bygget etter at det ble offisielt at de får kjøpe varelageret i Bukta. Ingebrigtsen sier at bedriften har stor respekt for det AEO har fått til og synes det er litt trist at det nå er slutt for den tradisjonsrike faghandelen. Han er full av ærbødighet og ser behovet for en myk overgang, også for kundene.