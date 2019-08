nyheter

Arrangørene i Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) og Alta Jeger- og Fiskerforening (AJFF) gleder seg til å ta imot nye fiskeinteresserte ungdommer denne helga.

– Det er en glede å se entusiasmen man vekker når man har med ungdom i elva. Det å høste av elva er en tradisjon som skal videreføres, sier nestleder i AJFF, Bernt Suhr. Han har lang erfaring fra både fiske og jakt og gleder seg stort over ny rekruttering.

Tredagers døgnet er et opplegg for å få ungdom motivert til å fiske. På landsbasis viser det seg at antall fiskere går ned, da har Norske Lakseelver sammen med NJFF bestemt seg for å gjøre noen tiltak. Hvert år inviteres ungdom til mange forskjellige elver i fylket for å lære de laksefiske.

– Det vi erfarer, er at de som søker på dette er litt forberedt og godt motivert på forhånd, men vi håper jo på en god blanding. De skal få lære kasteteknikker, litt om valg av flue, utstyret i sin helhet og hva man må ta hensyn til når man skal fiske laks, forteller Suhr.

Fire stenger

På tre-dagers døgnet har arrangørene fått tildelt fire kort, som betyr at de får ha fire stenger i elva samtidig.

– Mens de fire er ute og fisker, får de andre leksjoner i kasteteknikk, fluer og utstyret generelt, sier Suhr.

Vannstanden er ikke på det optimale om dagen, men skulle en sværing bite på er nestlederen klar til å veilede den opp på land.– Da kommer erfaringen godt med, så kommer det litt an på hvordan forholdene er på stedet, om det er bratt eller glatt. Man må jo da prøve å få laksen inn på en plass man kan lande den. En stor laks er veldig var på menneskelige bevegelser og ser mennesker veldig godt fra vannet, så det beste er å skygge godt unna og bruke stanga og snora for å få inn laksen. Kommer laksen langt nok inn klarer den ikke å snu på enkelte plasser, da svømmer den opp selv, forteller Suhr.

August-fiske

Dette er det første året Camp Villaks har blitt flyttet til etter St. hans.

– Grunnen var som de fleste vet at det er lykketreff å få fisk før sankthans. Det som er fint nå, er at man ser fisken, så håper vi vannstanden stiger og vi får litt bevegelse i fisken, sier Suhr håpefullt.