– Bruk sjansen din til å påvirke

– Mottakelsen er veldig god, men jeg sitter med en følelse av at mange er lei og oppgitt av politisk spill og omkamper, sier Bjørn Roald Mikkelsen, etter de første husbesøkene foran lokalvalget i Alta. Partiet har en lang tradisjon for «hjemmebesøk» og har en målsetting om å nå 2000 husstander på denne måten. En kjerne av Høyre-politikere bruker tiden mellom 18 og 20 flere dager i uken for å rekke over flest mulig.