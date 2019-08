– Alarmerende fødselstall kan true tilbudet i Alta

nyheter

Fødselstallene ved Alta fødestue for årets syv første måneder gir ingen grunn til optimisme, verken med hensyn til tilgjengeligheten for fødetilbudet i Alta eller for totale fødselstall for regionen. Tallene vi har fått fra Alta fødestue viser at den dramatiske nedgangen i antall fødsler ved fødestua i Alta fortsetter inn i de syv første månedene av 2019. Av totalt rundt 280 gravide i Alta/Kautokeino, føder kun en av fire ved fødestua. Tre av fire fødende må dermed reise fra 14 til 28 mil for å føde.