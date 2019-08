Trine tar seg av de ti siste årene

nyheter

Årene fra 1840 til 2010 er behørig omtalt i tidligere bøker, men det som ligger an til bli svalesangen for en selvstendig fylkeskommune i Finnmark, er ikke nedskrevet. Det er her Trine Hamran kommer inn i bildet.

– Å skrive bok om de siste årene til Finnmark fylkeskommune ser jeg fram til. Dette blir et viktig stykke samtidsdokument, sier journalist og forfatter Trine Hamran i en pressemelding. Hun har base i Tromsø, men har i mange år jobbet som journalist i Øst-Finnmark.

– Vi er fornøyd med at Hamran tar oppdraget. Her er det mange spennende historier og fortelle, sier kommunikasjonssjef i Finnmark fylkeskommune, Trond Magne Henriksen, i pressemeldingen.