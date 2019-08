nyheter

Berg sitter fengslet i Moskva for spionasje. Han nektet straffskyld etter tiltalen, men har erkjent å ha hatt kontakt med norsk etterretning før han dro til Russland. 16. april ble han funnet skyldig og idømt 14 års fengsel.

Dommen ble ikke anket, og 29. april ble den rettskraftig.

Øystein Hansen i støttegruppen for Frode Berg sier gruppen har fått informasjon fra norske myndigheter om Bergs situasjon i fengselet, men ikke om at Norge og Russland er nær noen løsning.

– Både vi og familien er utålmodige. Vi vet det skjer noe i kulissene, men nå har gått nesten tre måneder, uten at noe har skjedd. Vi begynner å lure på om myndighetene er bekvemme med at han sitter der borte, i og med at det ikke kommer en løsning, sier Hansen til VG.

Han sier videre til avisa at støttegruppen er alvorlig bekymret for Bergs helse, som ifølge Hansen blir stadig dårligere.

– Norske myndigheter ønsker å få Frode Berg tilbake til Norge. Dette er en krevende sak, og vi har forståelse for at det er en stor påkjenning for Frode Berg, hans familie og lokalsamfunnet i Kirkenes. Vi arbeider langs flere spor for å ivareta Frode Bergs interesser, svarer pressetalsperson Guri Solberg i Utenriksdepartementet på utspillet fra støttegruppen. (©NTB)