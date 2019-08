nyheter

I år som i fjor så solgte Alta IF lodd fram mot og under Altaturneringen. Førsteplassen vant en flunkende ny Toyota Corolla, mens andrepremien gikk til Runar Madsen, som vant en utv.

– Nei, vi fikk førsteplassen! Konstanterer han flirende.

Runar Madsen var på Altaturneringen med sønnen sin Rikard.

– 11 åringen ble helt vill da han kom til Alta og så alle utv-ene. Da han så lotteriet tvingte han meg til å kjøpe lodd, så da kjøpte jeg fire lodd, forteller han.

– Jeg syntes utv er helt rått, de er så kule. Jeg har sett masse utv-er i Alta, og da vi overnattet sto de ved siden av og spilte musikk. Jeg syntes det er råtøft! Forteller Rikard begeistret.

Da klokken begynte å nærme seg 15, satt de klar ved telefonen i håp om at den skulle ringe.

– Da jeg kjøpte de fire loddene lovte jeg han at vi skulle vinne utv-en, men jeg trodde jo ikke vi faktisk kom til å gjøre det. Jeg tullet litt med guttungen om at vi måtte ha telefonen klar, nå ringer de snart, og så gjorde de faktisk det, forteller han begeistret.

Danset i bilen

– Klokken var 19 minutter over ti på halv fire da de ringte. Da klokken var blitt 15 og de ikke hadde ringt så trodde jeg at vi ikke hadde vunnet, men så ringte telefonen. Først trodde jeg at det var fotballtreneren min som ringte bare for å tulle med oss, fordi han visste jeg ventet på at de ringte, men så hørte jeg at vi vant. Jeg ble så glad at jeg måtte ta av meg beltet og begynne å danse i bilen. Det var helt ti av ti, det er bedre en jul og bursdag, til sammen, forteller Rikard.

Reaksjonen til Rikard kan du høre i videoen over.

Utv-en er ikke levert til Tromsø enda, men Runar og Rikard gleder seg til å teste den ut når de er på hytta.

– Den skal bare stå på hytta til jeg blir 16 år, når jeg er 16 skal jeg kjøre den! Konstaterer Rikard, og tilføyer;

– Men vi må kanskje prøve å vinne enda en utv til neste år, sånn at jeg og pappa har hver sin, sånn i tilfelle han finner ut at han liker å kjøre utv.

For Runar sin del, så holder det med en UTV.

– Vi skal nok ikke kjøpe lodd til neste år, vi må jo gi altaværingene en sjanse til å vinne, smiler Runar.

Roser turneringen

– Til slutt må jeg bare si at Altaturneringen har vært helt fantastisk. Det er den mest fantastiske turneringen vi har vært på, jeg er storfornøyd og imponert over hva Alta IF har klart å få til. Alt gikk på skinner, fra appen deres, til parkering, til maten. Alt var så lettvint, og vi ble møtt med smil og trivelige folk uansett hvor vi var. Alta er en nydelig by, og jeg må bare rose innbyggeren opp i skyene, alle bidrar til at turneringshelgen blir fin, sier Runar.