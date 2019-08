nyheter

– Jeg vil ikke bruke ordet krise, men i forhold til for to år siden har andelen pukkellaks økt vesentlig og vi er nødt å jobbe under et føre-var-prinsipp. Hva skjer med den naturlige laksen i elva dersom det etablerer seg en laksesort med andre virus? Med sykdommer og så videre, sier daglig leder i Alta laksefiskeri interessentskap, Tor Erland Nilsen, til Altaposten.