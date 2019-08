– Garanterer at UNN vil styre Finnmark

nyheter

Venstres Carl-Erik Grimstad er medlem Stortingets helse- og omsorgskomite, samme komite som Geir Jørgen Bekkevold (KrF) leder. Sistnevnte sendte i et intervju i Altaposten et klart signal om at han ikke ser regjeringserklæringen fra Granavolden som absolutt for punktet om at Finnmarkssykehuset skal legges organisatorisk under UNN.