Valgte Mikkeli fremfor Altaturneringa

nyheter

Når årets fotballeventyr kolliderer med kremdøgn i Altaelva, blir det som å velge mellom sirkus og tivoli for 9 år gamle Helena og 8 år gamle Ella.

Selv om jentene elsker å spille fotball og hadde gledet seg til Altaturneringa, var de aldri i tvil da valget måtte tas.

- Jeg skulle til Mikkeli, selvfølgelig, sier Ella, som sammen med Helena har utrolige fire somre på rad på stasgården øverst i elva.

- Det er nesten så de begynner å tro at dette er en del av sommerferien hvert år, humrer pappa til Ella og gammelonkel til Helena, Trond Strifeldt. Vel vitende om at noen kan gå et helt liv uten å ha kommet seg til fiskeplassen i Sandia, og den tilhørende flotte gården.

Konge-senga

Med en stor familie, som alle er bitt av laksebasillen, har det villet seg slik de siste årene at en eller annen i familien har kunnet trekke seg ut den gjeve plassen. I år var det far til Helena, som var den heldige utvalgte.

Ella og Helena er glad i å fiske med stang, men har skjønt at i Mikkeli er det de voksne som har forrang. Dermed går det i sisten, ballspill, lek og kos. Ikke minst er det kult å skilte med å ha ligget i kongen sin seng.

- Vi bruker alltid å ha kongerommet, skryter Helena og Ella.

- Lukter det konge på rommet?

- Ha-ha, kanskje litt, ler Ella.

- Når sovner dere?

- I går ble den tolv om natta. Det er så spennende å ligge å lytte til de voksne når de prater, fniser jentene.

Turen til gården i Sautso ligger langt oppi den uberørte villmarka og for å komme seg helt opp, er det noen skumle stryk i Patakoski som skal forseres.

- Her må vi alltid gå av båten og bære utstyret vårt langs elva. Det er ganske langt å gå, sier jentene, som har fått båtreglene inn med morsmelka.

- Vi må sitte i ro i båten, vi må aldri reise oss opp og vi må høre etter når de voksne snakker til oss, sier Helena og Ella.

Så mens det koker nede i byen og deres jevnaldrende spiller fotball, moillkoser jentene seg langt oppe i elva. Men hadde de kunnet sagt "ja takk begge deler", ville de nok gjort det.

- Det var jo litt synd at det krasjet med Altaturneringa, men neste år må de voksne ordne det sånn at de tar døgn når det ikke er turnering, mener Helena.