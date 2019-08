Vil rydde opp i «cowboyvirksomheten» i turistfisket

nyheter

Fiskeriminister Harald T. Nesvik varsler oppgjør med de useriøse aktørene i turistfiskenæringen, og inviterer næringen og myndighetene til et møte.

- I løpet av sommeren har vi fått meldinger om at det dessverre er useriøse aktører i næringen. Disse driver økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, og de ødelegger for alle de bedriftene som gjør en skikkelig jobb. Når sesongen er slutt ønsker jeg å invitere næringen, tilsynsmyndigheter og andre berørte til et møte i departementet for å drøfte hvordan vi kan få slutt på cowboyvirksomheten som foregår, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Næring i vekst

De siste tiårene har det har vært en stor fremvekst av reiselivsbedrifter langs kysten som legger til rette for turistfiske.

- Vi ønsker flere turister til Norge, men vi må også ta vare på fisken vår, og dem som lever av den. Det er helt uakseptabelt når turister kommer til Norge med mål om smugle så mye fisk som mulig over landegrensen. Slike "turister" vil vi ikke ha. Og jeg blir opprørt når jeg hører om turister som tar med seg den beste delen av fisken, og kaster resten i søpla, sier fiskeriministeren.

Ønsker flere turister

Onsdag besøkte fiskeriministeren Tredge feriesenter i Mandal. Tregde er en av de i landet som har drevet lengst med turistfiske. Nesvik fikk høre hvordan bedriften jobber med turistfiske og gjestene.

- Jeg er åpen for å vurdere alle gode tiltak som kan styrke forvaltningen av fiskeressursene og anseelsen til turistfisket. Disse bedriftene bidrar til økt aktivitet og arbeidsplasser i mange kystsamfunn, sier Nesvik.

Flere tiltak

Regjeringen har gjort flere tiltak for å avdekke og redusere den ulovlige delen av turistfiske.

- Vi har fått på plass nye rapporteringsregler og vi har doblet bøtene. Det har også vært flere kontroller, noe som kan ha ført til at betyr at flere lovbrudd avdekkes. Men vi er ikke i mål, og derfor spør jeg nå hvordan næringen og myndighetene sammen kan finne gode løsninger, sier fiskeriminister Nesvik.