nyheter

FeFo-konferansen 2019 «Nanne/Styrk» i Alta avlyses. Konferansen skulle ha vært arrangert 12. - 13. november og stilte spørsmålet «Hvordan styrke samisk språk og kultur?».





Slik blir årets FeFo-konferanse i Alta Årets utgave av FeFo-konferansen skal hete «NANNE/STYRK» og rette seg mot alle som jobber med samiske spørsmål.

- Vi fikk tilbakemeldinger på at prisen var for høy. Det har vi valgt å lytte til og skal i stedet se om det finnes andre måter å sette agenda på, sier leder for kommunikasjon og samfunn i FeFo, Robert Greiner., i en pressemelding.



Deltakeravgiften til konferansen, som rettet seg mot ansatte som jobber med samisk språk og kultur, var satt til 2950 kroner (ekskl. MVA) og inkluderte også lunsj og bevertning.



- Konferansen var laget for å gå i null, understreker Greiner.



Nanne/Styrk skulle arrangeres av FeFo med Sametinget og Samisk høgskole som faglige samarbeidspartnere.