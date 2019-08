– Hjelp, vi trenger folk i bunad, kofte, whatever

nyheter

Det er ikke bare på fotballbanene det konkurreres denne helga.

De som har fulgt med på NRK Sommeråpent og sendingene fra Alta den siste uka, vet at det foregår en spennende duell mellom lokalrivalene BUL og Alta IF. Altapostens journalist på jobb denne helga kan bare konstatere at begge lagene har forsøkt å ta i bruk lokalavisa i jakten på hjelpere og dermed er det rett og rimelig at utfordringen går til sympatisørere i begge leire.

Det har seg nemlig slik at før kveldens sending fra Strand camping, skal lagene som deltar i campinglekene, klare å stille opp med flest mulig folk i folkedrakt. Det være seg bunad, kofte, nasjonaldrakter fra andre land.

De som vil stille opp for sitt lag må melde seg i folkedrakta ved Strand camping i Øvre Alta mellom 20 og 20.15 i kveld for registrering, og dersom de ønsker å bli med i sendinga kan de vente på campingplassen til sendinga starter litt før halv ti.

Jørund Greibrokk og Petter Georg Hardersen på BULs lag, sier at de har hatt en vanvittig morsom, men hektisk uke.

– I dag har vi vært på leit etter folk med folkedrakter helt siden klokken 10 i morges, mens resten av uka har vi stilt opp på campingen fra klokken syv på kvelden. Men det har vært gøy, og nå satser vi på en karriere som reality-deltakere. Det blir Farmen, deretter Farmen kjendis og selvfølfelig Paradise hotell, ler mannfolkene, som egentlig best kan betegnes som gutter akkurat i dag...