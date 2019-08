Supernytt: – Vi vil møte så mange som mulig

nyheter

Det populære nyhetsprogrammet Supernytt, egnet for barn mellom 8 og 12 år, har denne uken vært på besøk ved Alta Strand Camping og i dag er siste dagen du har mulighet til å se kjente fjes som Fantorangen.

– Vi presenterer vanlige nyheter for barn på en forståelig måte. Det er mest for å trygge barna. De hører ofte foreldrene prate om nyheter – og med alt det alvorlige som skjer i verden kan dette fort bli skremmende for dem, sier programleder Selma Ibrahim Karlsen.

Karlsen forteller at ved å forenkle nyhetene får barna forklart hva saken går ut på og de klarer da lettere å sette ting i sammenheng.

Populært blant barna

Det er ikke utelukkende tradisjonelle nyheter som blir presentert til de rundt 100.000 barna som daglig følger med på sendingene.

– Våre seeres favoritt er «Panda-mandag» og det er rett og slett pandaer som vi dubber. Vi har og en dramaserie som heter «Supernytt og jakten på sannheten» som tar for seg begrepet falske nyheter. Vi er ikke helt Dagsrevyen, men det fungerer veldig bra, forteller Karlsen.

Programleder Johannes Slettedal kan fortelle at begrepet «fake news» er et mye misforstått begrep i skolegården.

– Vi prøver å forklare hva begrepet egentlig betyr med fiktive handlinger og det poengteres tydelig at det barna får se i sendingene ikke er på ekte.

På Alta Strand Camping har du muligheten til å møte kjente fjes fredag hvis du måtte ønske det og mange har ifølge Karlsen allerede besøkt Supernytt.

– Vi var i starten litt bekymret for om det skulle komme noen, men plutselig strømmet ungene til. Fantorangen har vært her hver dag på campingen med oss og er jo som kjent superpopulær og det var rundt 150 stykker som møtte opp onsdag kveld.

Besøker skoler

I løpet av 2019 skal Supernytt besøke fem landsdeler. Vestlandet, Sørlandet og Østlandet er allerede krysset av listen og Nord-Norge er en av de siste landsdelene som besøkes.

– Vi har et konsept som heter «Supernytt besøker» hvor vi besøker skoler rundt om i landet. Man må møte målgruppa der de er og vi vil møte så mange som mulig, sier Karlsen.

Vil du ha Supernytt på besøk til høsten forteller Karlsen at det er mulig å stemme på hvilken skole eller SFO du ønsker skal få besøk av Supernytt via appen «Svar-o-meter».

– Via Svar-o-meter stiller vi spørsmål og vi kan spørre brukerne om hva vi bør lage saker om og hvem vi burde komme på besøk til. Det er kjempegøy og appen er en fin måte for oss å bli kjent med seerne våre.

– Ofte får vi tips av både lærere, elever og foreldre som spør om vi kan komme til deres skole. Da er det ofte at skolen eller klassen har et prosjekt de holder på med som de vil vise frem, avslutter Karlsen.

– De tre byene det står mellom som får et besøk fra oss senere i høst er Alta, Tromsø og Bodø. Det er litt synd at vi bare besøker en skole i Nord-Norge med tanke på at regionen er så stor men sånn er det noen ganger – men jeg kan fortelle at det er mulig det kommer en sesong nummer to av dramaserien «fake news» og det er jo veldig spennende, forteller Slettedal entusiastisk.

Mottat flere priser

NRK Supernytt har mottat flere priser siden oppstarten 4. januar 2010.

• Beste barne- eller ungdomsprogram under Gullruten 2011.

• NRKs journalistpris 2011.

• Tildelt Redd Barnas barnerettighetspris 2011.

• NRKs språkpris av kringkastingsjef Hans-Tore Bjerkaas.

• Juryprisen under Barnemediefestivalen i Ebeltoft i Danmark for sendingen «Supernytt ekstra - 22. juli 2011»