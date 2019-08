nyheter

I dag fikk Altaposten et tips om at Hvaldimir ble observert i Rognsund.

Marinebiolog Eve Jourdain er ikke bekymret for at han ikke er i Hammerfest.

– Situasjonen er selvfølgelig annerledes siden han har forlatt Hammerfest, men vi følger han opp til tross for det. Han får ikke mat av oss lenger, men jeg er ikke bekymret. Selv om han er vennlig mot mennesker så er han et vilt dyr, og vi kan ikke tvinge han til å bli der vi vil at han skal være. Det vil ikke på noen måte hjelpe situasjonen at vi gjør han avhengig av oss, forteller Jourdain.

Når Hvaldimir ikke er i Hammerfest følger Jourdain og teamet hennes Hvaldimir opp.

– Vi følger med på hvor han er, og vi drar dit for å sjekke han. Men vi prøver ikke å lokke han med oss lenger, vi fant fort ut at det ikke var vits. Vi ser hvordan det går med han, også prøver vi å se om han klarer å fange mat selv, og hvordan helsen hans er.

Jourdain slår fast at de tar ting som de kommer.

– Akkurat nå så tar vi ting dag for dag, den originale planen vår var bare å få han i god form. Nå prøver vi bare å se hvor langt vi har kommet med det. Han er ute å gjør sitt nå, om han vil ut på eventyr, så skal han få lov, sier hun lattermildt.

Men til tross for at han er ute på egne eventyr, er det én ting Jourdain er veldig klar på.

– Vær så snill, ikke mat han, det er for hans eget beste. Akkurat nå prøver vi å se om han klarer å fange sin egen mat, det er veldig viktig for hans egen overlevelse i naturen. Vi kan ikke gjøre han avhengig av mennesker for å overleve. Han har tross alt status som et vilt dyr, og vi vil helst at det skal forbli slik. Vi håper virkelig at han klarer å fange sin egen mat, konstaterer Jourdain.