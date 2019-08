– Høyre gjør noe for å få flere elevhybler

nyheter

Kandidat for Høyre til det nye fylkestinget, Kristen Albert Ellingsen, synes det er et mysterium at de røde, og da spesielt Ap, slipper å stå til ansvar for å ha sittet helt rolig og ikke ha gjort noe med hybelsituasjonen i Finnmark.

– Selv om sentrale politikere fra Ap en rekke ganger har lovet at borteboende elever i den videregående skole ikke skal bli overlatt til det private markedet og en usikker og kostbar hverdag, har det ikke skjedd noe. Bosituasjonen for borteboende elevere har Høyre og andre flere ganger løftet frem i diskusjonene i fylkestinget, uten at Ap og SV har sett verdien av å prioritere elevenes velferd og bosituasjon, hevder Ellingsen.

Blir et gode

Han peker på at flere og bedre organiserte elevboliger vil føre til at Alta, Hammerfest og andre stender med videregående skoler vil bli enda bedre i stand til å ivareta elever fra hele fylket.

– Vi tror dette igjen vil føre til bedre elevtrivsel og trygghet, bedre elevprestasjoner og at flere fullfører videregående opplæring. Det er vanskelig å forstå at posisjonen de siste årene ikke har funnet penger til dette. Ap og SV har ikke sett verdien av å prioritere elevenes velferd og bosituasjon, er utfordringen som skytes i retning av den røde blokka i Finnmark.

Har løsning

Alta-politikeren viser til at i siste periode har Høyre ved flere anledninger i fylkestinget foreslått å prioritere bygging av flere boliger til eleven i de videregående skolene både i Finnmark og Troms. Begrunnelsen er at i et fylke hvor avstandene er så store som i Troms og Finnmark er det mange elever som er nødt til å flytte hjemmefra for å kunne gå på den skolen eller linja de ønsker. Da må fylkeskommunen som er ansvarlig for elevene bidra til at de har en trygg plass å bo.

– Høyre ønsker å få det til gjennom et samarbeid mellom fylke, den enkelte kommune og private aktører. Et samarbeid mellom offentlig og privat vil kunne være en del av løsningen på de stender der behovet for elevboliger er stort, sier Alta Høyres topp i fylkespolitikken og legger til:

– Jeg tror mange foreldre og foresatte er opptatt av at ungdommen deres skal ha tilgang til et botilbud som er trygt, spesielt tilrettelagt for borteboende elver, og der man kan ha det sosialt gjennom å ha flere jevnaldrende rundt seg. Elevboliger er derfor ikke bare et trivselstiltak, men er også et tiltak for å øke gjennomføringen i videregående skole. Elever som har det trykt og bra har også bedre forutsetninger for å lære.

Styrt siden krigen

Han viser til at Ap alene, eller sammen med SV, har styrt Finnmark siden krigen. Likevel har de ikke klart å løse en utfordring der mange i Finnmark må flytte til Alta og andre skolesentre for å få utdanning. God tilgang på elevhybler vil komme både små og store kommuner til gode, og dempe utfordringene av at mange må flytte på seg for å få videregående utdanning.

– Det er mange steder i Finnmark og Troms hvor det vil være aktuelt å bygge elevboliger, men vi ser et spesielt behov de stedene der de største videregående skolene er etablert, og der vi ser at presset i det private boligmarkedet også er størst, klargjør Ellingsen.