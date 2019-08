– Frekt av Høyre å skylde på SV for hybelkrise når regjeringen stenger for finansiering

nyheter

SVs tredjekandidat til fylkestingsvalget i Troms og Finnmark synes det er frekt av Høyre og Kristen Albert Ellingsen å gjøre Ap og SV til syndebukker for at det er elevhybelkrise i Finnmark.

– Hadde Høyre og Frp gjort det de har lovet, hadde Alta hatt et fantastisk elevhybeltilbud. Vi hadde bygd elevhybler på alle de større skolestedene i fylket. I nord trenger vi et regelverk som harmoniserer finansieringsreglene for bygging av elevhybler med bygging av studenthybler hvor Husbanken gir støtte og hvor det er full momskompensasjon. Har Ellingsen glemt at hans partifeller har lovet at dette skulle fikses, spør Berg.

Alta-prosjektet

Alta videregående skole har rundt 1000 elever. Av disse er det rundt 300 borteboende. Utvidelsen av skolen gjorde at det gamle internatbygget ved skolen ble revet uten at hyblene er erstattet. Alta kommune har som vertskommune utredet og laget et forprosjekt for et hybelprosjekt i Alta allerede i 2013. En ubrukt skolefløy vis á vis Finnmarkshallen skulle bygges om til elevhybler, var planen. Skisseprosjektet viste at det kan etableres 70 elevhybler for en pris på nær 60 millioner kroner. Av totalkostnaden utgjør moms nesten 11 millioner kroner. Med husbankstøtte og gunstig lån i tillegg til momsrefusjon, ville hybelprosjektet hatt en realistisk finansiering. Uten endring i regelverket har prosjektet blitt lagt på is.

Johnny stod på

Berg viser til at hans partifelle Jonny Ingebrigtsen (SV), ansvarlig for videregående opplæring i Finnmark, tok tak i Alta-prosjektet for å få det realisert. I 2015 tok Ingebrigtsen med seg Høyres daværende ordfører i Alta, Laila Davidsen, og Frp-varaordfører Ronny Berg for å møte toppledelsen i det Høyre-styrte Kunnskapsdepartementet. Målet var å sikre momsfritak for bygging av elevhybler i Finnmark, og dermed muligheten til å få realisert et stort hybelprosjekt ved Alta videregående skole.

Møtet ble resultatløst, men alle sa at dette kun var regelformaliteter som skulle ryddes vekk. To år senere kom Kent Gudmundsen, tidligere fylkesråd for utdanning i Troms, nå stortingsrepresentant for Høyre og i dag svært sentral for partiet, til Alta for å snakke om hybelkrisen. Her fikk han høre at fylkskommunen kun har 70 elevhybler, mens behovet er godt over det dobbelte.

– Behovet for å likestille bygging av elevhybler med studentboliger er åpenbart. Det vil kunne bidra til å få flere hybelprosjekt, noe det er behov for i Alta og Finnmark, var beskjeden fra Kent Gudmundsen flankert av blant annet dagens ordførerkandidat for Høyre i Alta, Bjørn Roald Mikkelsen.

Regjeringskollega Frp har etter press fra Alta Frp sagt at elevhybler skal få samme gunstige finansiering som studenthybler, men årene har gått uten at Frp har fulgt dette opp i regjering.

– Ta ansvar

Kristen Albert Ellingsen er ikke overrasket over svaret fra SVs Tommy Berg, og sier at han legger merke til at hver gang Ap/SV opplever konsekvensene av egen politikk, så skylder man på regjeringen.

– Det uten å ta inn over seg det ansvaret det selv har, og de prioriteringene de er ansvarlig for, sier Høyre-politikeren og legger til:

– Jeg har flere ganger diskutert dette opp med Kent. Regelverket knyttet til momskompensasjon som er finansdepargtementet sitt område er ikke endret. Skulle det skje vil det nok ta tid. Mitt poeng er at det bygges elevhybler i andre fylker, men også i Finnmark i fylkeskommunal regi, og da under det samme regelverket. Jeg mener derfor at dette er et spørsmål om prioritering fra Ap og SV som alltid har styrt fylkeskommunen. Det hele koker derfor ned til et spørsmål om hva man ønsker å prioritere. Elevhybler i Alta har ikke posisjonen på fylket verken evnet eller ønsket å prioritere.