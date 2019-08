Tradisjonsrik rørhandel konkurs

nyheter

Albert E. Olsen er konkurs melder på sin egen hjemmeside om at den 100 år gamle faghandelgrossisten er konkurs. Konsernet har 15 avdelinger i Norge, en av dem i Alta.

– Jeg har akkurat kommet på jobb og har ikke fått satt meg inn i hva dette betyr for oss, sier salgsleder Diane Mikalsen i Alta når Altaposten ringer.

I en pressemelding skriver selskapet:

– I en konkurranseutsatt bransje, med betydelige endringer i kundeatferden og konsolidering i store enheter med innkjøpsmakt, har selskapet hatt utfordringer med lønnsomheten over lang tid. Eierselskapet har ikke ønsket å gå inn med nye penger i selskapet, står det i en pressemelding.

Det har gjennom flere år vært gjennomført mange krevende omstillinger, som har fornyet selskapet og driften, og rettet den inn mot en moderne plattform og drift. Lønnsomheten har over en lengre periode ikke vært tilfredsstillende. Dette har gitt utfordringer i å møte de omstillingene som kreves, samt å ha tilgangen til nødvendig kapital.

– Det er med vemod og sterke følelser vi går til skifteretten med Albert E Olsen AS. Det er 137 ansatte som mister sin jobb, som vi har stor forståelse for kommer i en vanskelig situasjon, sier Frode Størdal, konsernleder de siste 10 årene, i pressemeldingen.

Overgang til et nytt ERP system sommeren 2017, ble utfordrende både operasjonelt og finansielt. Det la til rette for en moderne plattform med utvikling av E-handel. Det er i tillegg nødvendig med ytterligere investeringer, for å sikre utviklingen i den konkurranseflaten og det markedet selskapet opererer i.

– Eierne har jobbet hardt for å få til en løsning gjennom eierselskapet. Det var imidlertid ikke mulig for selskapet å tilføre den kapital som trengtes for å sikre god drift og utvikle selskapet videre», sier Albert Emil Olsen, største aksjonær i eierselskapet Albert E Olsen Holding AS, i pressemeldingen.

Den første Albert E. Olsen-butikken ble startet i 1902 i Trondheim.