Lappen røk for 19-åring som kjørte i 126 km/t

Politiet har holdt en rekke fartskontroller siste døgn. Blant annet i Repparfjorddalen, hvor UP onsdag ettermiddag stoppet en 19 år gammel mann, som kjørte i 126 km/t i 80-sonen. Mannen samtykket til førerkortbeslag, melder politiet.

På Aronnes i Alta hadde og politiet rigget seg til for kontroll onsdag. Her ble det 10 personer bøtelagt for å ha vært for hard på gassen. Høyeste hastighet i 50-sonen ble registrert til 75 km/t.

På Sennalandet gikk det heftigere for seg da en mann på 20 år mistet lappen etter at laseren målte hastigheten hans til 124 km/t i 80-sonen.