Travel-Finnmark har siden 2015 jobbet med å få en digital turistinformasjon som er felles for hele fylket. Nå har de begynt å rulle ut terminalene. Hittil så er det blitt plassert en terminal på turistinformasjonen i Alta og en i Loppa. I Kautokeino og Berlevåg har de en nettbrett version. Terminalen på turistinformasjonen i Alta er et sammarbeid med Visit Alta, og snart vil det bli satt en terminal på Alta flyplass i sammarbeid med Visit Alta.

– Vi har opparbeidet ideen siden 2015. Akkurat nå er vi i en fase hvor vi skal lage en digital turistinformasjon for hele fylket. Man kan for eksempel stå i Kautokeino og se hva Kirkenes kan by på av severdigheter. Akkurat nå jobber vi med å få ut disse terminalene, og det begynner å gå mot at vi skal få de ut i hele Finnmark. De ute i distriktene syntes at dette er et viktig prosjekt, så får man samlet alt på en plass, samtidig som man får brukt hverandre. Sånn som det er nå så er det over 1000 stykker som bruker nettsiden og terminalene hver dag, så tilbudet vårt blir godt brukt, forteller Jarl Inge Roxrud, daglig leder i travel-Finnmark.

Fungerer godt alene

En travel-Finnmark terminal fungerer godt alene, men sammen med bemanning blir det lettere å fortelle og vise besøkende om opplevelser og severdigheter i nabokommunen, og i fylket.

Målet er at terminalene skal være tilgjengelige over hele fylket, en i hver kommune. Slik vil både tilreisende og lokale få vite om opplevelser og severdigheter i hele fylket.