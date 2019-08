– Jeg vil selv ikke si kupp, men forstår at ordet brukes om regjeringsplattformen

nyheter

Leder for Helse- og omsorgskomiteen, Geir Jørgen Bekkevold (KrF), møtte i slutten av juni representanter for Finnmarkssykehuset og tillitsvalgte ved Hammerfest sykehus, samt lokalpolitikere i byen. I et oppslag i «iFinnmark» var Bekkevold klar på at regjeringen må ta innover seg at hverken Finnmarkssykehuset eller UNN ønsker at sykehusene i Finnmark skal administreres fra Tromsø.