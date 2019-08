nyheter

Rundt klokken to natt til mandag kunne Finnmark politidistrikt opplyse at de hadde stanset en fører mistenkt for kjøring i alkoholpåvirket tilstand.

Mannen i 40 årene ble tatt med til legevakta for blodprøvetaking.

– Vedkommende har ikke førerkort og sak er opprettet, opplyser politiet.