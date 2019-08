Anker dommen

nyheter

Tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen har formelt anket dommen på fem års fengsel for å ha misbrukt stillingen sin til å skaffe sex med tre unge menn.

Det bekrefter Ludvigsens forsvarer Kai Roger Vaag overfor NRK.

Den tidligere fylkesmannen og statsråden ble av Nord-Troms tingrett funnet skyldig i å ha misbrukt stillingen sin til å få sex fra tre unge menn, og torsdag ble han dømt til fem års fengsel. Ludvigsen anket dommen på stedet.

Det er imidlertid ikke gitt at det blir noen ny rettssak eller en ny mulighet for Ludvigsen til å få prøvet saken fullt ut i en høyere rettsinstans, skriver Nordlys. Ingen av de ulike postene i tiltalen har en strafferamme over seks år og dermed kan lagmannsretten nekte en anke fremmet for ny full behandling dersom den mener anken ikke vil føre fram.

I tillegg til fengselsdommen ble Ludvigsen dømt til å betale oppreisning og menerstatning på til sammen 473.000 kroner til den 25 år gamle mannen som er fornærmet i tiltalens to hovedpunkter. De to andre fornærmede er tilkjent 120.000 og 150.000 kroner i oppreisning. (©NTB)