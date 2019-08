Dette skjedde i natt

nyheter

Hammerfest:

Like etter klokken to meldte politiet at en ung mann har utøvet vold på byen.

– Mann i 20 årene har slått etter flere dørvakter på et utested. Hentet på stedet av politiet som oppretter sak på vedkommende. Ingen skadd i hendelsen.

Noen minutter senere meldes det at en mann på 18 år har blitt bortvist fra sentrum grunnet aggressiv oppførsel. Gutten skal ha forstått pålegget og dro hjem.

Når klokken passerer halv tre meldte politiet at et beruset mann i 20-årene urinerte i sentrum, og anmeldes for hendelsen.

Like etter blir en beruset dame i 20 årene bortvist fra sentrum grunnet utaggerende oppførsel. Vedkommende ville forlate sentrum.

– 2 berusede menn i 20 årene også bortvist fra sentrum grunnet aggresiv oppførsel. De ville forlate sentrum, skrev politiet klokken 03:51 på Twitter.

– Hammerfest og Kirkenes: Det har vært amper stemning blant enkelte folk på byen. Dersom du tar turen på byen, ha godt humør. Er du sur og lei, hold deg hjemme, kom det fra politiets Twitter i løpet av natten.

Alta:

Også i Alta meldte politiet om en voldsepisode i to-tiden.

– Mann i 30 årene er blitt slått av en annen mann. Vedkommende er til behandling hos legevakta grunnet et kutt i bakhodet, skrev politiet.

Så gikk det greit for seg helt til politiet kommer over en overstadig beruset mann i 20-årene rundt klokken fem.

– Kjørt hjem til bopel av politiet. Blir tatt hånd om av familien. Ingen sak opprettes, forsikrer politiet på Twitter.

Kirkenes:

Klokken 02:30 fikk en dame i 20 årene en finger ut av ledd i kebabkøen, usikkert hendelsesforløp. Politiet bekreftet at vedkommende ville oppsøke legetilsyn. Like etter blir en dame i 20 årene innbragt til stasjonen grunnet fyll.

– Ikke gjort noe straffbart, men politiet tar vare på henne til hun blir mer edru, skrev politiet.

Så ble det villere tilstander.

– En beruset mann i 30 årene innbragt til stasjonen grunnet slagsmål i sentrum. Settes i arrest. Sak opprettes for forholdet, skrev politiet 03:44.

I Tana var politiet innom en privat fest der flere mindreårige var tilstede. Foreldre/foresatte skal ha blitt kontaktet for å hente ungdommene.

I Hesseng ble politiet tilkalt da flere berusede ungdommer var i klammeri med hverandre. Politiet dro til stedet for å roe ned gemyttene. Enkelte personer ble kjørt hjem, andre personer bodde på adressen. Uvisst om det vil bli levert anmeldelse i ettertid. Alle de involverte var menn i 20 årene.

I Vadsø ble også politiet tilkalt da det ble ampert på en fest. Alle de involverte var menn i 20 årene. Festen ble avsluttet av politiet og deltagerne ble sendt hjem.