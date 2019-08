– Har blitt mye tryggere på produktet mitt

nyheter

– Det var en oppgradering å flytte inn hit, her kan man sitte å mingle i lunsjen og bygge relasjoner. Det blir mange oppdrag bare av det. Her bugner det av fagfolk med peiling og alle hjelper hverandre, sier Magnus K. Jonas, sittende i sitt kontor i Kunnskapsparken. Dit inn fikk han flytte i februar, etter at markedsbyrået og enmannsbedriften Mediaveien AS levde sine første måneder i kjelleren til bestemor.