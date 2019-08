– Det er ikke en kalkulator som skal utvikle Norge

nyheter

Trygve Slagsvold Vedum og Sp flyr høyt på målingene i nord. Han mener planene om Nord-Norgebanen ikke bør gravlegges, til tross for at den ikke blir lønnsom.

– Nord-Norge er kanskje den landsdelen som har fått merke sentraliseringen aller hardest. De opplever nedleggelse av lærer- og sykepleierutdanningene på Helgeland. Nedlegging av flystasjonen på Andøya. Rot rundt ambulansefly. Flytting av helikoptre til Østlandet. Tvangssammenslåing av Finnmark og Troms. Summen av alt dette gjør at folk søker andre svar, og det har vi.

Trygve Slagsvold Vedum er på offensiven. Sp-lederen har brukt sommeren på å samle krefter fram mot valgkampen. Nå er han tilbake på jobb. De neste ukene skal han reise landet rundt for å hjelpe kommune- og fylkespolitikerne med å sanke stemmer til valget 9. september.

Ifølge beregningen til Poll of polls har Senterpartiet de siste ukene hatt en oppslutning på 13,9 prosent ved kommunevalget og 13,3 ved fylkestingsvalget. Hvis dette blir resultatene, blir det det beste lokalvalget for partiet noensinne.

Størst på måling i nord

Spesielt i nord seiler Senterpartiet i medvind. Den foreløpige planen er også at Vedum skal bruke en uke i slutten av august på å reise rundt i de nordligste fylkene.

På en fylkestingsmåling Nordlys publiserte for knapt to uker siden er Senterpartiet det største partiet i landsdelen og kan med det vippe Arbeiderpartiet ned fra tronen ved valget.

– Ap har vært enige med regjeringen i en del ting. De har for eksempel vært enige med Høyre og Frp om å gi EU og Acer makt over deler av norsk energipolitikk, og det er en ærlig sak, men da får folk vurdere selv hva de mener er rett, sier Vedum.

Jernbane til 120 milliarder

I over hundre år har det vært snakket om å bygge jernbane videre nordover. Tidligere i sommer kom Jernbanedirektoratet med en utredning som viste at en fullt utbygd Nord-Norgebane vil koste mellom 113 og 120 milliarder kroner. Samtidig beregnet direktoratet et samfunnsøkonomisk tap på mellom 46 og 109 milliarder kroner.

– Når man løfter opp tallet 120 milliarder, så fremstår det som helt enormt, men Oslopakke 3 er i samme størrelsesorden. Jeg synes det er trist at regjeringen, før de en gang har fått tid til å lese rapporten, bare gravla den, sier Vedum.

– Men Oslopakke 3 er jo samfunnsøkonomisk lønnsom, mens Nord-Norgebanen ikke er det?

– Politikkens mål er å utvikle hele Norge som land, og det er ikke en kalkulator som skal utvikle Norge. Det er ikke noe verre å bruke 120 milliarder i Nord-Norge enn i Oslo, og hvis man tenker på olje og gass, fiskeri og eksportnæringer, så er Nord-Norge en av de store driverne i norsk økonomi. Jernbane kan bidra til utviklingen av dette, og da blir det feil av regjeringen å nærmest latterliggjøre summen det snakkes om.

Grense for bompengene

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) ligger an til å få innflytelse i flere kommuner ved valget. Vedum forklarer noe av bompengeopprøret med regjeringens politikk.

– Det er en grense for hvor høyt bompengene kan gå. Vårt viktigste virkemiddel for å redusere folks bilkostnader er høyere pendlerfradrag, mens regjeringen har gått motsatt vei. Samtidig mener vi at man bør bli mer edruelige i hvor mange prosjekter man legger inn i byvekstavtalene, for det blir sabla dyrt.

Sp-lederen vil likevel ikke si noe om hvorvidt Senterpartiets lokalpolitikere bør vurdere samarbeid med FNB for å få gjennomslag for sine saker.

– Vi vil at beslutninger skal tas nær folk, og da blir det feil hvis jeg skal sitte på Stortinget og si hvem våre lokalpolitikere skal samarbeide med, sier Vedum. (©NTB)