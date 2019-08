Nye blinkskudd til Altaposten

nyheter

Roger Johansen har funnet dette flotte motivet, mens det var litt bedre sommertemperatur enn i dag.

– Det er Emma Pharm Bull som tar seg et bad med sin islandshest i nydelig sommertemperatur, forteller fotografen, som tok bildet forrige søndag.

Ofte kan det være lurt å ta bilde av den spektakulære horisonten, som en slags kulisse for et kjent syn. Her har Ellen Helander brukt Kåfjordbrua som har en en lett gjenkjennelig form. Resultatet blir flott.

– Det ble tatt så tidlig som rett før St. hans, forteller Ellen.

Vil du være med i Altapostens fotokonkurranse og dermed være med i kampen om premien på 5000 kroner.

Send inn til redaksjonen@altaposten.no