Dette skjedde mens du sov

nyheter

Politiet i Finnmark fikk et par ting å bryne seg på natt til lørdag.

Uvettig kjøring i Alta:

Allerede i ni-tiden fikk politiet inn klager om villmannskjøring i Elvebakken. Først klokken 21:34:

– Flere meldinger om at to motorsykler og en 4-hjuling driver med villmannskjøring i området Elvebakken-Buktabakken.

Klokken 21:46 hadde politiet fått mer info:

Melding om at to oransje mopeder/lettmotorsykler kjører på gang og sykkelstien på Elvebakken. En er uten skilt og en har bøyd skilt, skrev politiet i Finnmark på Twitter.

Et par timer senere var UP på plass på Midtbakken for å gjennomføre promillekontroll.

– 35 førere kontrollert. Ingen reaksjoner, var resultatet.

Så skal natten ha gått stille for seg helt til fire-tiden, da det igjen dukket opp uvettig kjøring.

– Gutt på 16 år stoppet av politiet da han var ute på kjøretur med bilen til foreldrene. Gutten blir anmeldt for kjøringen uten gyldig førerkort, meldte politiet på Twitter klokken 04:10.

Festbråk i Hammerfest:

Når klokken ble midnatt måtte politiet dempe en fest som var litt ute av kontroll:

– Politiet har vært innom en adresse i sentrum og dempet en fest. Muntlig pålegg om å holde lavt støynivå resten av natta.

Like før klokken to observerer politiet noen som har fått i seg litt for mye:

– Ei åpenbart beruset dame i 20 årene kjørt til bopel da hun var for beruset til en sosial aften på byen. Gitt pålegg om å holde seg hjemme resten av natta.

Etter dette skal alt ha gått greit for seg.

– Politiet har gjennomført restaurant kontroller. Forholdsvis lite gjester på utestedene. God stemning. Intet å bemerke, ble det skrevet 01:59.

Kirkenes-dagene

Festivalen var i full sving, noe politiet også merket.

– Politiet gjennomfører fotpatrulje i Kirkenes sentrum. Mye folk i gatene på grunn av "Kirkenes-dagene". En person anmeldt for urinering på offentlig sted ved det gamle DNB-bygget. Villig til å vedta forelegg.

– Utaggerende mann i 70 årene på pub. Politiet til stedet. Mannen kjørt hjem til bopel, ble det meldt et par timer senere.

– En dame og en mann, ukjent alder, bortvist fra sentrum i hver sin sak. Begge overstadig beruset. Begge skulle ta seg hjem til bopel i sentrum, ble det skrevet like før stengetid.

Mistanke om promille

Like før klokken ett meldte politiet om en mulig alkoholpåvirket sjåfør i Vadsø.

– Politiet har stanset en mann i 20 årene mistenkte for kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Vedkommende tas med til legevakta for blodprøvetaking. Sak opprettes, skrev politiet.

I Båtsfjorddalen var to sjåfører litt harde på gassen.

– To forenklede forelegg utstedt. Høyeste hastighet var 101 km/t i 80-sonen.

Resten av fylket

– Politiet har gjennomført restaurant kontroll. God stemning. Intet å bemerke, ble det meldt fra Karasjok.

Heller ikke i Honningsvåg, der Oggasjakka-festivalen ruller i helgen, var det noe å klage på.

– Vakthavende hadde ingenting å melde derfra, så det må ha gått stille og rolig for seg, sa operasjonssentralen lørdags morgen.