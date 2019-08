– Fremstilles som at vi skal stå evig med lua i handa

nyheter

Andrekandidaten på lista til fylkestingsvalget sier seg lei av at landsdelen parkeres på sidelinja.

– Det er merkelig at hver gang viktige og samfunnsnyttige investeringer skal gjøres i nord, så tas kalkulatoren frem, og man regner seg alltid frem til at dette er elendig økonomi, sier Olsen.

Han mener den tiden må være over.

– Selv om det bor færre mennesker her enn i sør, så er det her verdiene skapes og ressursene er. Om folket i sør ønsker å ta del i denne rikdommen, må og skal det investeres stort i samferdsel og lokale ringvirkninger av ressursene, påpeker han i en pressemelding.

– Bør utrede Alta

Han ser for seg togforbindelse til både Harstad og Tromsø, og samarbeid med Finland for å få tog til Kirkenes. Han vil også utrede muligheten for forbindelse videre til Alta.

– Kun på den måten binder vi landet sammen, og gir en fornuftig måte å transportere mat, mennesker og andre ressurser. Skal vi være en vinnerregion, må vi nå alle gå sammen, sier han.

Lua i handa

Han mener vi ikke har noe å skjemmes over. Det produseres ressurser for nasjonen i nord.

– Det er begredelig å se hvordan det alltid blir fremstilt som vi i nord for evig skal stå med hua i hånden og skjemmes over å be om noe – og man er lynrask med å få oss til å skjemmes over å be om noe, påpeker Olsen