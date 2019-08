Nå må du ringe til Oslo for å få drosje

nyheter

– Selv om det er noen nede i Oslo som svarer, har du ikke kommet feil, opplyser Ronny Bang Amundsen, etter at de startet utfasingen av det gamle systemet på torsdag.

Altaposten ble i dag tidlig kontaktet av passasjerer som skulle til flyplassen, som var en smule i villrede om systemet spilte dem et puss.

Bang Amundsen kan imidlertid berolige.

– Vi holder på å installere et nytt booking- og takstametersystem. Før tok vi bookinger her på huset, men det går vi bort fra nå. Feilratioen ble for høy, for eksempel når nye sjåfører har gjort det, eller når en sjåfør som allerede har mye å gjøre har tatt bookinger. I tillegg måtte vi se på kostnadene. Kostnadsmessig svarte det seg ikke å ha bookingen her. For at det skal lønne seg må man ha rundt 45 biler, vi har bare 25. Så da valgte vi å inngå et samarbeid med en profesjonell aktør, og valget falt på Oslo Taxi. Systemet som installeres er utviklet av en av Oslo Taxi sine sammarbeidspartnere, forklarer Ronny.

Godt i gang

Inne på kontoret jobbes det for fullt med å få det nye systemet på plass før helga er omme.

– Nå har vi fire stykker som sitter her og jobber med systemet. De kurser også oss i systemet, så driver vi også på med opplæring i alle bilene. I går tok vi litt telefoner her, så fikk Oslo Taxi også prøve seg litt, forteller Bang lattermildt.

I tillegg til nytt system, vil Alta Taxi også være tilgjengelig via app før helga er omme.

– Vi gjør dette for kundene. Vi ønsker å ha en så lav feilratio som mulig. Vi blir også tilgjengelig på app. Det er en felles app som er landsdekkende for hele Norge, så du trenger ikke å laste ned en ny app hver gang du er i en ny by. Du bare åpner appen, så finner den fram til den nærmeste aktøren, så bestiller du taxi der. Du kan også forhåndsbestille taxi via appen. Etter hvert vil det være mulig å bestille samkjøring. Om du for eksempel skal ta taxi fra Hjemmeluft til flyplassen alene, kan du velge samkjøring. Da vil taxien plukke med seg andre kunder som skal samme veien. Det er bedre for både miljø og lommebok, konstaterer han.

Mister lokalkunnskapen

Selv om det nye systemet allerede er testet ut og godkjent, er det en utfordring de ser for seg vil bli aktuell.

– Vi mister jo lokalkunnskapen – og det kan være en utfordring for folk. Det taper jo vi også på. Vi har kunder som vi kjenner igjen på stemmen, og det blir jo litt trist å miste det. Men til gjengjeld får vi en mye sikrere booking, og det er profesjonelle folk som tar telefonen. I det lange løp så vil det bli bedre både for oss og kunden.