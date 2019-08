Eltele sikret gigantavtale

nyheter

– For oss som er et lokalt eid selskap, er det artig å vinne i konkurranse med de store nasjonale aktørene. Det er ikke bestandig at de store topplinjene og milliardene er avgjørende. Vi får være med på å bygge arbeidsplasser lokalt, i stedet for at det skal komme folk fra Oslo og gjøre disse tingene, sier direktør i Serit Eltele, Jens-Harald Jenssen, etter at kontrakten med Alta kommune har blitt signert.