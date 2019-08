Blir statnetts base for helikoptere

nyheter

Statnett har vurdert flere alternativer for ustyrslager og «helikopterbase» under anleggsprerioden for 420 kV-linja som skal videreføres til Skaidi og senere til Øst-Finnmark. De har funnet sin «helikopterbase» etter å ha vurdert flere alternativer i Tverrelvdalen. Linjearbeideidet starter høsten 2019.