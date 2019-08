Altaværing mistet alt

nyheter

Både våningshuset, fjøset og ei redskapsbu ble flammenes rov i brannen på Elnes østre i Helgådalen onsdag. Et stabbur er det eneste som står igjen på gården. Heldigvis kom ingen til skade i brannen, men eieren Paul Kristensen, som opprinnelig er altaværing, har vanskelig for å fatte det som har hendt, skriver Innherred, som er lokalavis for Levanger og Verdal kommuner i Trøndelag