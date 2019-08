– Ingrid kunne nådd så langt hun ville

nyheter

Ap er i sorg etter at Malvik-ordfører Ingrid Aune og kjæresten døde i båtulykken i Namsos. Sorgen strekker seg også helt nordover i landet. Ordfører- og partikollega Monica Nielsen forteller om et ekstraordinært talent på kun 33 år.

Brennende hjerte

– Først og fremst handler det om en tragedie for familien og de nærmeste, men det er også et enormt tap for partiet. Hun kunne nådd så langt hun ville, og ville gjort en forskjell for samfunnet med sitt engasjement, sier Monica Nielsen.

Hun merket seg spesielt at Ingrid Aune hadde et brennende hjerte for internasjonale saker.

– Som ordfører er man naturlig nok opptatt av de nære ting i lokalsamfunnet, men Ingrid hadde en kompetanse utover det, spesielt i internasjonale spørsmål. Som gjorde at man lyttet. Hun ga seg ikke for det hun kjempet for. Så snakker vi om en flott og likanes jente, sier Nielsen.

Utvekslet erfaringer

Hun kjenner Ingrid Aune som partikollega og bekjent.

– Vi har vært sammen på flere arrangement, vi har en felles Facebook-gruppe og har vært Ap-ordførere i samme periode. Da utveksler man erfaringer på kryss og tvers av landet. Vi er derfor veldig preget av dette, men i dag handler jo først og fremst om at familie og venner har mistet henne, sier Nielsen.

Ett av de største talentene

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre beskriver Aune som en dyktig politiker med et smittende engasjement for politikk og sine medmennesker. Malvik-ordføreren gjennom de siste fire årene stilte til gjenvalg som ordfører i kommunen ved valget til høsten.

– Arbeiderpartiet har mistet et av sine største politiske talenter, skriver Støre i et Facebook-innlegg.

Stort nettverk

Nielsen påpeker at Aune hadde et stort nettverk, blant annet etter perioden som politisk rådgiver for Espem Barth Eides da han var statsråd i Forsvarsdepartementet og senere i Utenriksdepartementet.

– Ingrid var et ualminnelig menneske, fantastisk varm og omsorgsfull og et politisk talent av dimensjoner. Hun var både en støttespiller og en inspirasjonskilde, med et register som gikk over alle nivåer, sier Barth Eide til NTB

Det var klokka 1.43 natt til torsdag at nødetatene fikk melding om båtulykken av et vitne. Båten Aune og Eivind Olav Kjellbotn Evensen satt i, hadde kjørt opp på et skjær i fjorden utenfor Namsos. De to ble først betegnet som alvorlig skadd. Kjellbotn Evensen ble erklært død ved ankomst til sykehuset, mens Aune døde av skadene senere torsdag.