– Hammerfest kan glemme storflyplass

nyheter

Tommy Berg i SV har stor forståelse for at politikere og innbyggere i Hammerfest har vyer om en tredje storflyplass. Han ser likevel ingen mulighet for at drømmene skal bli til virkelighet og ny flyplass med rullebanelengde opp mot 2000 meter skal bli realisert under 15 mil fra storflyplassene i Alta og på Banak.