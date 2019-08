– Flytt fokus fra flyplass til vei

nyheter

Etter snart fire år som heltidspolitiker med ansvar for fylkets samferdsel, er Geir Ove Bakken (Ap) frustrert, men fortsatt på barrikadene for å få nasjonen Norge til å sikre at en voksende oppdrettsnæring, fiskeriene som kommuner og bygdesamfunn på kysten er helt avhengig av samt nye industrinæringer sikret transportårer ut av Finnmark. SVs Tommy Berg har gått ut i Altaposten med klar beskjed om en storflyplass i Hammerfest er urealistisk (se linken under).