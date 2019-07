Pettersen trakk seg som Sp-leder

nyheter

Nasjonale meningsmålinger forteller om et Senterparti i ekstrem medvind, ikke minst i distriktene i nord. Samtidig har strømmen av nye medlemmer til Loppa Senterparti vært sterk den siste tiden. Det gjør at oddsen på at Senterpartiet gjør et brakvalg og kommer i ordførerposisjon er lav. I så fall er Henrik Pettersen per i dag mannen som skal lede kommunen, men etter at han nå har trukket seg som leder av Loppa Senterparti, kan posisjonnen være i spill.