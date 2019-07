Normal drift fra i morgen

nyheter

Det innebærer at det vil være døgnkontinuerlig beredskap med kortbanefly på alle baser hvor det er påkrevd, og et jetfly i døgnberedskap på Gardermoen, melder selskapet, som overtok ansvaret for en måned siden.

Daglig leder Marius Hansen i Babcock berømmer i en pressemelding de som har stått på i en krevende overgangsperiode.

– Jeg vil takke pilotene, instruktørene, helsepersonell og alle i administrasjonen som har bidratt til at vi har kommet gjennom denne krevende perioden. Jeg vil også takke de som har bidratt fra vår organisasjon i Sverige for å ivareta beredskapen i Norge. Innsatsen fra alle har vært formidabel, sier Hansen i pressemeldingen.

Han opplyser at pilotene har gjennomført trening og utsjekk forløpende. De overtok arbeidsgiveransvaret for 91 piloter 1. juli og da ble det vanskelig å få alle ferdig trent. I dag har 70 av de 91 pilotene som begynte 1. juli fullført treningen.