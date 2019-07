Bunkers sponser pubkveld på eldresenteret

nyheter

– Pengene skal vi bruke til pubkveld på Tante Augusta, røper fagleder ved eldresenteret, Renate Thomassen, oppstemt til Altaposten.

Gleder seg

Hun forteller at pengene kom som bestilt for dette var noe de hadde tenkt på lenge, men at det av forskjellige årsaker aldri var blitt noe av.

– Nå har vi snakket med beboerne og de gleder seg veldig. Det gjør også de pårørende som vi har snakket med. Vi har planer om å ta pubkvelden etter ferietiden, når høstmørket senker seg seg i slutten av august eller begynnelsen av september, sier hun videre før hun forklarer at da skal de kjøpe inn øl og vin og spille musikk og kose seg masse.

– Men jeg må også rette en stor takk til Bunkers MC. Pengene kom fra uventet hold. Tusen hjertelig takk, avslutter hun, mens hun tar «Bunkers»- medlemmet Kim Melsvik i hånden.

Penger til veldedighet

– For en gangs skyld gikk det greit økonomisk, forklarer Kim Melsvik i Bunkers MC etter rekorddeltakelsen de hadde på motorsykkeltreffet i forbindelse med klubbens 40-års jubileum tidligere denne sommeren.

Melsvik forteller videre at han og kompisene hadde snakket flere ganger tidligere om å gi penger til veldedighet.

–Denne gangen passet det bra. Vi pantet tomgods i tre og en halv time, mens vi snakket om hva vi skulle bruke pengene på.

Eneste kriteriet

Noen tipset medlemmene om at klubben ved tidligere jubileum hadde gitt penger til Vertshuset eldresenter.

– Da var det en «no brainer» for oss.

Eneste kriteriet «Bunkers» har, er at pengene ikke skal havne i et ordinært driftsbudsjett, men gå uavkortet til de eldre.

– En pubkveld med øl og vin. Dette er vel noe som ligger «Bunkers» hjerte nært?

– Ja, det er det. Man trenger ikke å slutte å kose seg med noe godt i glasset selv om man er blitt en senior, avslutter Melsvik.

Tante Augusta

For de uinnvidde var Tante Augusta et utested som lå i kjellerlokalet til Vertshuset, som tidligere holdt til i lokalene til eldresenteret.