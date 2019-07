Anmelder politibetjent etter ulykke i sykkelløp

nyheter

Lørdag rykket ambulansepersonell og politi ut i forbindelse med en ATV-ulykke på Jotka. Det skulle senere vise seg at syklist Arild Røkenes i denne ulykka pådro seg så store skader at han måtte sendes til UNN. Men i forbindelse med utrykningen til ATV-ulykka skjedde det en annen ulykke som trolig kunne fått alvorlige konsekvenser for konkurransesyklist Tim Edvard M. H. Pettersen (16) og kompisen Agnar Thomassen.