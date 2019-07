Mistanke om brudd på våpenloven

nyheter

Fire unge menn ble uten dramatikk anholdt i Kautokeino av politiet, grunnet mistanke om overtredelse av våpenloven og straffeloven.

– Alle var i begynnelsen av 20-årene. En av dem blir anmeldt for brudd på straffeloven, ved at han hadde et replika-våpen i bilen på offentlig sted. Han vil videre bli anmeldt for å ha latt noen kjøre bilen, til tross for at vedkommende ikke hadde førerkort.

Mannen som kjørte bilen vil bli anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, heter det fra Finnmark politidistrikt.