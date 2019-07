Altaposten holdt påskeløftet til Birgitte

nyheter

Altas nye trimdronning på sykkelsetet, Birgitte Lund, ble båret fram av entusiastisk jubel i gågata sist lørdag.

Etter turen fra Alicante til Alta fortjente hun all oppmerksomhet, jubel, klem og gaver. Altapostens journalist Freddy Larsen var sendt som kurer fra redaktør Rolf Edmund Lund, med den reneste ekspresspakken til den nye helten.

Larsen overrakte gaven med både godis og en time tiltrengt massasje til den nye sykkelhelten fra Alta.

Redaktøren hadde nemlig lovet Birgitte et påskeegg hvis hun virkelig gjennomførte planen

– Jeg hadde akkurat dandert eggene til fotokonkurransen i påsken, da jeg i vanvare kom med løftet til Birgitte. Hun var innom Radio Alta for å fortelle om sine friske planer – og da slo jeg til med med en litt overbærende løfte, erindrer Lund.

– Jeg trodde vel sånn passe på at jeg måtte stå til rette for løftet og regnet vel med at hun tok flyet hjem fra Barcelona, sier Lund, som imidlertid før helga måtte ut på godisjakt.

– Jeg fant ikke påskegodter eller påskeegg, men der var både hockeypulver, fylte tåteflasker, Knott og Twist, så det løste seg, sier han.

– Jasså, han husket den avtalen, flirte Birgitte da Freddy Larsen overrakte posen med godis og massasje-bonus.

I tillegg til Altaposten, kom det en liten beundrer stormende med gave. Hun mente Birgitte fortjente en jordbær-toppis. Vi kunne ikke vært mer enig...